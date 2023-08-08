– Да, один из клубов, до сих пор проявляющих интерес к Ундеру — "Зенит". Пока мы ничего не решили. В течение недели все станет известно. Нам нужно переговорить с несколькими командами. Переход в Россию для Дженгиза не будет проблемой. Мы не смотрим на политическую ситуацию, а думаем исключительно о том, как сделать лучше для игрока.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" в текущее трансферное окно хочет подписать вингера "Марселя" Дженгиза Ундера. Сине-бело-голубые полагают, что турецкий футболист заменит в их составе бразильца Малкома, который перебрался в саудовский "Аль-Хиляль". При этом на днях пресс-служба французского клуба заявила о том, что "Зенит" больше не интересуется Дженгизом.
26-летний Ундер является футболистом французского "Марселя" с лета 2022 года. Действующий контракт вингера сборной Турции с командой из Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дженгиза в 20 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
Представитель Ундера: "Зенит" до сих пор интересуется Дженгизом. Переход в Россию для него не будет проблемой
Утку Ченикли, исполнительный директор агентства Futureball, которое представляет интересы игрока "Марселя" Дженгиза Ундера, прокомментировал слухи о желании "Зенита" подписать вингера.
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