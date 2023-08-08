– Семак – лучший по всем показателям. А кто может быть еще? Федотов? Он вообще ничего не выиграл, чтобы его ставить лучшим тренером. Ему еще надо доказывать и доказывать. Тут не может быть споров по поводу лучшего тренера. Если ЦСКА возьмут чемпионат и кубок, можно будет подумать. Но тут подряд пятое чемпионство, ребята. Да, с бразильцами, но у других топ-клубов тоже полно иностранцев – и чего? – приводит слова Канчельскиса Sport24.
8 августа главный тренер "Зенита" Сергей Семак получил награду лучшему тренеру России по итогам сезона-2022/23 по версии РФС. 47-летний специалист в 5-й раз подряд привел команду из Санкт-Петербурга к победе в чемпионате России. "Сине-бело-голубые" обеспечили себе золотые медали за 4 тура до конца сезона в домашнем матче со "Спартаком". По итогам розыгрыша РПЛ-2022/23 питерский клуб опередил всех конкурентов в таблице на двузначное количество очков. Кроме того, РФС признал "Зенит" лучшей командой России прошлого сезона.
Канчельскис: Семак – лучший по всем показателям. Федотов? Он вообще ничего не выиграл
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис поддержал решение бюро исполкома РФС признать Сергея Семака лучшим тренером России по итогам минувшего сезона.
Фото: ФК "Ростов"