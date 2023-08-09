Мележиков: трансферы хорошие, как минимум Бонгонда. Рябчук точно игру не испортил, Медина будет приносить пользу

– Мне кажется, трансферы хорошие. Как минимум Бонгонда. Абаскаль еще в октябре говорил, что ему нужен левоногий правый вингер. Игрок качественный, быстро адаптируется и уже приносит пользу.
Медина, по моему мнению, тоже футболист достаточно опытный. Еще адаптируется, но один гол уже забил. Дальше на удобной для него позиции тоже будет приносить пользу. Рябчук сегодня точно игру не испортил. Давать оценку еще рано, но будем оценивать на более длинной дистанции.
Переход Медины из ЦСКА? Главное, чтобы пользу приносил. Будет приносить? Жизнь покажет, я же за него играть не буду. Думаю, что будет, – цитирует Мележикова "Матч ТВ".
Новичок "Спартака" Олег Рябчук дебютировал в составе московской команды в домашнем матче 4-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России против "Пари Нижний Новгород" (5:4). 25-летний защитник сборной Молдавии вышел на поле на 57-й минуте встречи при счете 3:4, заменив автора первого гола Леона Классена. В августе Рябчук перешел в "Спартак" из греческого "Олимпиакоса". Сумма трансфера составила примерно 7 млн евро.
8 августа "Спартак" добился волевой победы над "Пари Нижний Новгород" в результативном матче 2-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России. Игра состоялась на столичном стадионе "Открытие Банк Арена" и закончилась с хоккейным счетом 5:4 (3:1) в пользу хозяев. Сразу после стартового свистка "Спартак" завладел инициативой и повел 2:0 уже к 15-й минуте встречи благодаря голам Леона Классена и Данила Пруцева - 2:0. На 29-й минуте Тимур Сулейманов отквитал один мяч - 2:1. Спустя всего 7 минут Павел Мелешин восстановил статус-кво - 3:1 в пользу "Спартака".
В начале второго тайма "Пари НН" удалось за 10 минут трижды поразить ворота голкипера москвичей Ильи Свинова. На 46-й минуте отличился Эдгар Севикян, на 50-й - Виктор Александров. На 56-й минуте Тимур Сулейманов оформил дубль и впервые в матче вывел гостей вперед - 3:4. После пропущенного гола Гильермо Абаскаль выпустил на поле новичка Сергея Рябчука, Кристофера Мартинса, Романа Зобнина, Квинси Промеса и Тео Бонгонда, перевернув ход игры. "Спартак" вновь завладел инициативой, и на 80-й минуте Михаил Игнатов с передачи Промеса сравнял счет - 4:4. На 90-й минуте точный удар Квинси Промеса в угол ворот принес "красно-белым" волевую победу со счетом 5:4. "Спартак" набрал 6 очков и возглавил квартет D по итогам двух туров.
Мележиков: трансферы хорошие, как минимум Бонгонда. Рябчук точно игру не испортил, Медина будет приносить пользу
Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков оценил летнюю трансферную кампанию "красно-белых" после своего ухода из клуба.
Фото: ФК "Спартак"