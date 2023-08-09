– Мы так играли в чемпионате сходненских школ. Сильные в атаке, слабые в обороне, и все атакуем, если получается. Каждый навес в спартаковскую штрафную заканчивается огнем и пожаром. Разбалансировка сил, то есть впереди футболисты хорошие, а сзади, мягко говоря, нет. "Спартаку" нужны центральные защитники, даже не один, а сразу два. В каждом матче повторяется одна и та же история. Каждый навес – спасайся кто может, – цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Московский "Спартак" впервые с 1976 года пропустил четыре мяча в одной игре Кубка страны. 8 августа "красно-белые" добились волевой победы над "Пари НН" со счетом 5:4 (3:1). Команда Гильермо Абаскаля позволила волжанам трижды поразить ворота голкипера Ильи Свинова в первые 10 минут второго тайма и выйти вперед - 4:3.
После четвертого пропущенного гола Гильермо Абаскаль выпустил на поле новичка Сергея Рябчука, Кристофера Мартинса, Романа Зобнина, Квинси Промеса и Тео Бонгонда, перевернув ход игры. "Спартак" вновь завладел инициативой, и на 80-й минуте Михаил Игнатов с передачи Промеса сравнял счет - 4:4. На 90-й минуте точный удар Квинси Промеса в угол ворот принес "красно-белым" волевую победу со счетом 5:4. "Спартак" набрал 6 очков и возглавил квартет D по итогам двух туров.
Отметим, что "Спартак" впервые за 47 лет пропустил 4 гола в матче Кубка страны. В 1976 году "красно-белые" уступили крымской "Таврии" со счетом 3:4 в рамках 1/16 финала Кубка СССР.
Губерниев – о четырех пропущенных голах "Спартака": каждый навес в спартаковскую штрафную заканчивается огнем и пожаром
Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на четыре пропущенных гола "Спартаком" в домашнем матче Кубка России от "Пари НН" (5:4).
Фото: "Матч ТВ"