"Абаскаль всё больше пытается показать футбольной общественности качества Дуарте своим доверием... На мой субъективный взгляд, Никита Чернов как минимум на полголовы выше Дуарте по всем футбольным характеристикам", — сказал Шпинёв.
23-летний Дуарте перешёл в московскую команду по ходу зимнего трансферного окна прошлого сезона. За "Спартак" парагвайский защитник принял участие в 12 матчах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.
27-летний Чернов перешёл в "Спартак" на год раньше и выиграл с командой Кубок России.
Источник: Metaratings.
Шпинев — о Дуарте: Чернов как минимум на полголовы выше его по всем футбольным характеристикам
Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о защитниках московского "Спартака" Алексисе Дуарте и Никите Чернове.
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