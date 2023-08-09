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Фомин: что происходит у "Зенита", мне неинтересно

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Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин рассказал, что ему неинтересно комментировать тему "Зенита".
Фото: Getty Images
"С "Зенитом" можно бороться за чемпионство после того, как бразилец Малком перешёл в саудовский клуб "Аль-Хиляль"? Вообще не готов "Зенит" комментировать. Давайте по "Динамо" (улыбается). Что происходит у "Зенита", мне неинтересно", — сказал Фомин.

26-летний нападающий Малком выступал за российскую команду с 2019 года. Вместе с ней он выиграл девять трофеев, а в 2022 году принял решение получить паспорт Российской Федерации. Новый сезон без спортсмена "Зенит" начал не совсем удачно: в трёх матчах у действующего чемпиона России ничья, победа и поражение.

Источник: "Известия".


Фомин Зенит Динамо
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