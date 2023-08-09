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Кавазашвили: раньше качественных российских вратарей, на мой взгляд, было гораздо больше

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Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о вратарской школе России.
Фото: СЭ
"Конечно, я не могу сравнивать нынешний футбол и тот, но тогда качественных вратарей, на мой взгляд, было гораздо больше", — сказал Кавазашвили.

В годы карьеры легендарный Анзор Кавазашвили играл в составе тбилисского "Динамо", "Зенита", московского "Торпедо", "Спартака", "Торпедо" Кутаиси и "Спартака" Костромы.

Источник: "РБ Спорт".


Кавазашвили
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