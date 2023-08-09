"В матче с "Пари НН" нокдауна не было. Если бы мы потеряли нить игры, мы бы не вылезли. За счёт чего у нас получилось вылезти и вытащить этот матч? За счет характера тех, кто вышел со скамейки и остался на поле", — сказал Умяров.
Полный драматизма матч между "Спартаком" и "Пари НН" в Кубке России закончился победой московской команды со счётом 5:4. "Спартак" вёл по ходу матча со счётом 3:1, затем счёт стал 3:4, а в концовке игры красно-белые сумели вырвать себе победу. Они побеждают пятый матч подряд со старта сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Умяров: в матче с "Пари НН" у "Спартака" не было нокдауна. Мы не потеряли нить игры
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал, за счёт чего его команде удалось спасти матч с "Пари НН" (5:4) в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"