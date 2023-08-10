– Интерес "Вердера" есть. Все остальное сказал спортивный директор "Локомотива". Мне добавить больше нечего. Желание Тикнизяна? Наир готовится к матчу предстоящего тура, — цитирует Клюева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что немецкий "Вердер" ведет переговоры с московским "Локомотивом" по трансферу защитника Наира Тикнизяна. Спортивный директор "железнодорожников" Дмитрий Ульянов это подтвердил. По его словам, клуб из Бундеслиги предлагает за армянского футболиста менее четырех миллионов евро.
24-летний Наир Тикнизян имеет текущий контракт с московским "Локомотивом" до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2,50 миллиона евро.
Агент: у "Вердера" есть интерес к Тикнизяну. Все остальное сказал Ульянов
Александр Клюев, агент защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна, отреагировал на слухи о том, что его клиент может перейти в немецкий "Вердер".
Фото: ФК "Локомотив"