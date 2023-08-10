– Не обидно ли, что "Зенит" предпочел мне 32-летнего Фернандеса? Не могу сказать, что обидно, но неприятно. Но это футбол. Я уважаю решение клуба. Но вместе с этим считаю, что я принял правильное решение перейти в "Оренбург".
Этим летом петербургский "Зенит" объявил о подписании 32-летнего защитника Марио Фернандеса. С ним был заключен контракт до лета 2024 года. Бразильский футболист является профильным правым фулбэком. На этой же позиции выступает Арсен Адамов, который принадлежит сине-бело-голубым. Отметим, что после того, как Фернандес пополнил состав клуба с берегов Невы, 23-летний российский защитник на правах арендного соглашения перешел в "Оренбург". Там он проведет сезон 2023-2024.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник Адамов: неприятно, что "Зенит" предпочел мне 32-летнего Фернандеса
Защитник "Оренбурга" Арсен Адамов остался недоволен тем, что "Зенит" этим летом подписал на его позицию Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"