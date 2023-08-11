"Естественно, скучаю по еврокубкам. Надеюсь, в Россию тоже скоро вернутся еврокубки", — сказал Сулейманов.
23-летний Сулейманов провёл 41 матч в международных турнирах на разных возрастах, забив в этих матчах восемь голов и отдав девять результативных передач. Его контракт с "Краснодаром" истекает летом 2024 года.
Источник: "Известия".
Сулейманов: естественно, скучаю по еврокубкам. Надеюсь, в Россию тоже скоро вернутся
Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов признался, что скучает по еврокубкам.
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