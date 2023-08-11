Норманн поступил очень подло по отношению к главному тренеру, который на него рассчитывал, к своим партнерам по команде и по отношению к огромной армии болельщиков "Динамо", — сказал Колыванов.
27-летний Норманн перешёл в "Динамо" на правах аренды из "Ростова" в сентябре 2022 года. С тех пор норвежский футболист в 18 матчах не отметился результативными действиями. Арендное соглашение между сторонами истекало в 20 числах августа, однако Норманн досрочно покинул Россию, желая расторгнуть команду с обоями командами из-за угрозы жизни, возникающей во время проживания в Москве.
Источник: RT.
Колыванов — о Норманне: поступил очень подло по отношению ко всем
Бывший футболист "Динамо" Игорь Колыванов прокомментировал отъезд из страны полузащитника команды Матиаса Норманна.
Фото: "Чемпионат"