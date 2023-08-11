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Григорий Иванов – о решении Шатова обучаться на тренера: если ему не понравится, то он может вернуться в "Урал"

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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что полузащитник Олег Шатов приостановил свою карьеру и начал учиться на тренера.
Фото: ФК "Урал"
– Олег позвонил мне сразу. Мы были готовы, чтобы он учился и был нашим футболистом. Но Шатов сказал, что нельзя быть действующим футболистом и одновременно учиться. Я Шатову сказал, чтобы он шел учиться. Если ему там что-то не понравится и он будет здоров, то он всегда может к нам вернуться», — передает слова Иванова "Чемпионат".

Ранее стало известно о том, что бывший футболист сборной России Олег Шатов приостановил свою профессиональную спортивную карьеру. Это связано с тем, что у полузащитника хроническая травма. При этом Шатов решил начать обучение на тренера.

33-летний Олег Шатов является воспитанником екатеринбургского "Урала". В Российской Премьер-Лиге он выступал за махачкалинский "Анжи", петербургский "Зенит", "Краснодар" и казанский "Рубин". В 2022 году Олег вернулся в родную команду. Контракт полузащитника со "шмелями" был рассчитан до лета 2024 года. Отметим, что на поле Шатов не появлялся с ноября 2022 года.


Иванов Шатов Урал
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