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Медведев – о будущем Сутормина: никто не смотрит ни в сторону ЦСКА, ни в сторону "СКА-Хабаровска"

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Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем игрока своей команды Алексея Сутормина.
Фото: ФК "Зенит"
— Он провел хорошие 90 минут в кубковом матче с "Крыльями Советов". Что касается вопроса о его будущем, то никто в этом плане не смотрит ни в сторону ЦСКА, ни в сторону "СКА-Хабаровска", — приводит слова Медведева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что этим летом полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Сутормин может сменить клубную прописку. По слухам, в его услугах заинтересован московский ЦСКА.

29-летний Алексей Сутормин имеет действующее соглашение с петербургским "Зенитом" до лета 2025 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в трех матчах сине-бело-голубых, в которых ему не удалось записать на свой счет баллов за результативность.


Сутормин ЦСКА Медведев Российские трансферы Зенит
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