— Он провел хорошие 90 минут в кубковом матче с "Крыльями Советов". Что касается вопроса о его будущем, то никто в этом плане не смотрит ни в сторону ЦСКА, ни в сторону "СКА-Хабаровска", — приводит слова Медведева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что этим летом полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Сутормин может сменить клубную прописку. По слухам, в его услугах заинтересован московский ЦСКА.
29-летний Алексей Сутормин имеет действующее соглашение с петербургским "Зенитом" до лета 2025 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в трех матчах сине-бело-голубых, в которых ему не удалось записать на свой счет баллов за результативность.
Медведев – о будущем Сутормина: никто не смотрит ни в сторону ЦСКА, ни в сторону "СКА-Хабаровска"
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем игрока своей команды Алексея Сутормина.
Фото: ФК "Зенит"