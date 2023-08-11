- У меня нет слов после такой игры. Большие эмоции. Могу поздравить свою команду с хорошим характером. Мы заслужили эту победу, верили в себя. Незабитый пенальти? Был немного без настроения, но лучшие футболисты также не реализовывали 11-метровые удары. Большое спасибо нашим болельщикам.
Матч 4-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Урал" на своем поле принимал столичный "Спартак", завершился победой хозяев со счетом 3:2. Уральцы вышли вперед в самой концовке первого тайма после точного удара хорватского хавбека Даниэля Мишкича. Однако во втором тайме "красно-белые" не только сравняли счет, но и вышли вперед за 9 минут до окончания основного времени матча. Несмотря на это екатеринбуржцы сумели отыграться и вырвать три очка. На 94-й минуте игры победный мяч на свой счет записал полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви. Отметим также, что Мишкич был признан лучшим игроком матча.
Источник: "Матч ТВ"
Хавбек "Урала" Мишкич: поздравляю свою команду с хорошим характером. Мы заслужили эту победу
Полузащитник "Урала" Даниэль Мишкич поделился эмоциями после победы над "Спартаком" в матче 4-го тура РПЛ (3:2).
Фото: metaratings.ru