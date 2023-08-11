- В чем секрет такого успешного начала сезона от "Урала"? Секрет в постоянной работе всего клуба. Мы работаем каждый день по всем направлениям. Наш тренерский штаб развивается от игры к игре, как и наши футболисты. Нацеливаемся ли на чемпионство? Мы нацеливаемся на победу в каждом матче и хотим, чтобы наши болельщики нас любили и продолжали поддерживать нас.
Сегодня, 11 августа в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги "Урал" на своем домашнем поле в Екатеринбурге одержал волевую победу над московским "Спартаком" (3:2). Хозяева проигрывали до 89-й минуты матча, однако успели не только отыграться, но и вырвать в концовке встречи победу. Таким образом уральцы набрали 10 очков, и на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Единственную осечку в четырех стартовых играх нового сезона екатеринбургский коллектив допустил во втором туре, сыграв вничью с "Пари НН" (0:0).
Источник: Sport24
Президент "Урала" Иванов: нацеливаемся на победу в каждом матче
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, нацеливается ли клуб на чемпионство в этом сезоне.
Фото: Чемпионат.com