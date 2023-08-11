- Кандидатура Ильи Кутепова была на рассмотрении. Сейчас этот вопрос стоит на паузе, тренерский штаб выжидает. У нас эта позиция неприоритетная. Хотели понять: если проходим в групповой этап Лиги конференций, то точно будем усиливать эту позицию и вернемся к его кандидатуре. Если будем играть только в чемпионате Армении, то вполне можем обойтись теми игроками, которые у нас есть.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что армянский "Пюник" вел переговоры с российским центральным защитником Ильей Кутеповым. Сообщалось, что клуб не договорился с игроком по условиям контракта.
Последним клубом в карьере 30-летнего Кутепова было московское "Торпедо". За "автозаводцев" футболист провел 9 матчей в РПЛ и 5 встреч в Кубке России, и не отличился результативными действиями. С июля игрок является свободным агентом. Отметим, что в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций "Пюник" проиграл норвежскому клубу "Буде-Глимт" со счетом 3:0.
Источник: Sport24
Президент "Пюника": если пройдем в групповой этап Лиги конференций, вернемся к кандидатуре Кутепова
Президент "Пюника" Артур Согомонян подтвердил интерес клуба к российскому защитнику Илье Кутепову.
Фото: РИА Новости