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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
15:00
Крылья СоветовНе начат
П1 2.05X 3.9П2 3.5
Оренбург
17:30
КраснодарНе начат
П1 2.95X 3.75П2 2.38
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.6

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
16:00
ШинникНе начат
П1 2.21X 3.25П2 3.4
Химки
17:00
РодинаНе начат
П1 2.2X 3.2П2 3.5
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.19X 3.25П2 3.45
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.97X 3.35П2 4.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
14:30
НоттингемНе начат
П1 1.21X 7.4П2 15
Шеффилд Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 3.45X 3.25П2 2.31
Брайтон
17:00
Лутон ТаунНе начат
П1 1.32X 5.8П2 9.6
Эвертон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.31X 3.35П2 3.35
Борнмут
17:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.7X 3.5П2 2.7
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.72X 4.1П2 4.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
18:00
ЖиронаНе начат
П1 1.72X 3.9П2 5.2
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.55X 3П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
18:00
РеймсНе начат
П1 1.83X 3.9П2 4.4
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.39X 5.4П2 8

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.4
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Кечинов - о победе "Урала" над "Спартаком": естественно, это заслуга Виктора Гончаренко

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Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов высказался о победе екатеринбургского "Урала" над красно-белыми в рамках 4 тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Урал"
- Здесь однозначно видна тренерская работа, потому что у "Урала" далеко не самый сильный состав, но крепкая команда, дисциплинированная, играющая, очень приятное впечатление оставляет. Естественно, это заслуга Виктора Гончаренко, - передает слова Кечинова "Газета.Ru".

Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Спартак" завершился волевой победой хозяев поля со счетом 3:2. Два решающих гола "шмели" забили в концовке игры - на 90-й и 90+4 минутах. При этом "Урал" значительно превзошел красно-белых по игровым статистическим показателям - 22 (8 в створ) удара по воротам против 11 (5 в створ), 2.6 ожидаемого гола (xG) против 0.7.

Набравшие 10 очков екатеринбуржцы поднялись на первую строчку промежуточной турнирной таблицы лиги.


Урал Спартак Гончаренко Кечинов
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