- Здесь однозначно видна тренерская работа, потому что у "Урала" далеко не самый сильный состав, но крепкая команда, дисциплинированная, играющая, очень приятное впечатление оставляет. Естественно, это заслуга Виктора Гончаренко, - передает слова Кечинова "Газета.Ru".
Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Спартак" завершился волевой победой хозяев поля со счетом 3:2. Два решающих гола "шмели" забили в концовке игры - на 90-й и 90+4 минутах. При этом "Урал" значительно превзошел красно-белых по игровым статистическим показателям - 22 (8 в створ) удара по воротам против 11 (5 в створ), 2.6 ожидаемого гола (xG) против 0.7.
Набравшие 10 очков екатеринбуржцы поднялись на первую строчку промежуточной турнирной таблицы лиги.
Кечинов - о победе "Урала" над "Спартаком": естественно, это заслуга Виктора Гончаренко
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов высказался о победе екатеринбургского "Урала" над красно-белыми в рамках 4 тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Урал"