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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.15X 3.4П2 3.65

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Родина2 тайм
П1 1.33X 4.3П2 12
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.4
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2X 3.5П2 3.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Брайтон
1 - 0 1 0
Лутон Таун2 тайм
Эвертон
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
П1 2.44X 2.38П2 4.8
Борнмут
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
Шеффилд Юнайтед
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.69X 4.2П2 5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.6X 2.95П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.36

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 1.99X 3.65П2 3.75
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.41X 5П2 8.2

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.6
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Наставник "Локомотива" Галактионов: неудовлетворительный старт сезона РПЛ, мы мало набираем очков

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Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал ничейную игру своей команды с самарскими "Крыльями Советов" в 4-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
— Не удавалась игра. Были перепады в качестве, и они влияют на результат. Не стоит искать временные отрезки по матчу, нужно просто улучшать качество. Неудовлетворительный старт сезона, мы мало набираем очков. Но, самое главное, нас не устраивает качество игры.

В Москве сегодня состоялся один из матчей четвертого тура чемпионата России по футболу, где местный "Локомотив" на родной для себя "РЖД Арене" принял самарские "Крылья Советов". Поединок завершился со счетом 1:1. После четырех туров РПЛ подопечные Михаила Галактионова имеют на своем счету пять баллов. Они занимают промежуточное шестое место в турнирной таблице.

В пятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" в гостях сыграет против "Краснодара". Встреча состоится 19 августа.

Источник: "Матч ТВ"


Локомотив Галактионов Крылья Советов
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