— Не удавалась игра. Были перепады в качестве, и они влияют на результат. Не стоит искать временные отрезки по матчу, нужно просто улучшать качество. Неудовлетворительный старт сезона, мы мало набираем очков. Но, самое главное, нас не устраивает качество игры.
В Москве сегодня состоялся один из матчей четвертого тура чемпионата России по футболу, где местный "Локомотив" на родной для себя "РЖД Арене" принял самарские "Крылья Советов". Поединок завершился со счетом 1:1. После четырех туров РПЛ подопечные Михаила Галактионова имеют на своем счету пять баллов. Они занимают промежуточное шестое место в турнирной таблице.
В пятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" в гостях сыграет против "Краснодара". Встреча состоится 19 августа.
Источник: "Матч ТВ"
Наставник "Локомотива" Галактионов: неудовлетворительный старт сезона РПЛ, мы мало набираем очков
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал ничейную игру своей команды с самарскими "Крыльями Советов" в 4-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"