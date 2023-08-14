– Шадыханов как-то неуверенно принимал решения. Конечно, игрокам "Факела" не хватает мастерства. Иногда они просто-напросто перегибают палку, врезаются в ноги. Отсюда все эти грубости в отношении зенитовских бразильцев. Считаю, судье надо было пресекать подобное поведение желтыми карточками.
Клаудиньо вчера недоумевал. Ему доставалось. В принципе, его провоцируют с первой минуты во многих матчах. Такая тактика соперников. Хотят его вывести из себя. Он заводится, – приводит слова Орлова "СЭ".
Во время перерыва матча между "Зенитом" и "Факелом" в рамках 3-го тура РПЛ бразильский хавбек "сине-бело-голубых" Клаудиньо подверг резкой критике действия арбитра встречи Павла Шадыханова. По мнению легионера питерского клуба, судья принимал непоследовательные решения в отношении как самого Клаудиньо, так и его партнера по команде Дугласа Сантоса.
В компенсированное время Шадыханов при счете 1:0 в пользу "Зенита" не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев. Причиной послужил фол, который был пропущен незадолго до игры рукой в штрафной площади со стороны новичка "сине-бело-голубых" Страхини Эраковича. Спустя несколько минут Густаво Мантуан в контратаке удвоил счет и поставил победную точку. После 4-х туров РПЛ "Зенит" с 7 очками занимает шестую строчку в таблице.
Орлов: Клаудиньо провоцируют с первой минуты во многих матчах – такая тактика соперников
Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на жалобы на судейство полузащитника "Зенита" Клаудиньо в перерыве домашнего матча 4-го тура РПЛ против "Факела" (2:0).
Фото: "Матч ТВ"