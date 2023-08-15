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Динияр Билялетдинов: уход Изидора скажется на игре "Локомотива", надо срочно искать ему замену

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Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов высказался о возможном уходе из команды нападающего Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Локомотив"
"Уход Изидора скажется на игре "Локомотива". Команде нужен нападающий, и надо срочно искать ему замену", — сказал Билялетдинов.

22-летний Изидор стал игроком российской команды в январе 2022 года, когда перешёл в команду из "Монако" за три миллиона евро. Ранее сообщалось, что "Локомотив" может продать футболиста в "Марсель", который уже согласовал контракт с французским форвардом.

Источник: "РБ Спорт".


Билялетдинов Д Изидор Локомотив Россий
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