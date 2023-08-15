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В "Локомотиве" заявили, что не получали предложений по Вильсону Изидору

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В пресс-службе "Локомотива" заявили, что клуб не получал предложений по нападающему Вильсону Изидору.
Фото: ФК "Локомотив"
"В данный момент футбольный клуб "Локомотив" не получал предложений по трансферу или аренде игрока", — сказали в пресс-службе московского клуба.

22-летний Изидор стал игроком команды из Москвы в январе 2022 года, когда перешёл из "Монако" за 3,5 миллиона евро. С тех пор спортсмен из Франции в 42 матчах забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Контракт между сторонами истекает летом 2026 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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