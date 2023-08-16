"Могу ли назвать Захаряна — главной молодой звездой российского футбола? У нас каждый год столько молодых звезд растет, а потом они куда-то в момент пропадают. Вот если он заиграет, тогда я скажу: "Он — звезда", — сказал Павлюченко.
20-летний Захарян играет на взрослом уровне с 17 лет. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в пяти матчах за "Динамо", в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, но в скором времени вундеркинд подпишет соглашение с испанским клубом "Реал Сосьедад".
Источник: "РБ Спорт".
Павлюченко: Захарян — главная молодая звезда России? Если заиграет, тогда так скажу, что он звезда
Бывший российский нападающий Роман Павлюченко не стал называть полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна главной молодой звездой России.
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