"Сейчас все мысли только о "Сабахе" и предстоящих играх", — сказал Мусаев.
Вчера, 15 августа, "Ахмат" объявил об увольнении Сергея Ташуева, работавшего в команде с сентября 2022 года. Сообщалось, что Мусаев является одним из претендентом на вакантную должность. 39-летний Мусаев тренирует азербайджанский "Сабах" с октября 2021 года. Согласно Transfermarkt, соглашение специалиста с командой рассчитано до конца нынешнего сезона.
Источник: Metaratings.
Мусаев: назначение в "Ахмат"? Все мысли только о "Сабахе" и предстоящих играх
Главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев опроверг возможный переход на аналогичную должность в "Ахмате".
Фото: ФК "Краснодар"