"Все, с кем я играл в ЦСКА и завоевал столько титулов, были лучшими, ведущими игроками своих сборных... Если мы говорим о других российских клубах, то Кураньи, Данни, Роберто Карлос, Халк и Самуэль Это`О были сильнейшими", — сказал Вагнер Лав.
39-летний Вагнер Лав, ныне выступающий за бразильский "Спорт Ресифи", играл в составе ЦСКА с 2004 по 2009, с 2010 по 2012, а затем в 2013 году. Всего за российский клуб спортсмен в 259 матчах забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Вместе с ЦСКА бразилец выиграл 15 трофеев, включая победу в Кубке УЕФА (Лиге Европы) в 2005 году.
Источник: Metaratings.
Вагнер Лав: лучшие легионеры в РПЛ? Все, с кем играл с ЦСКА. В других командах отмечу Данни, Халка, Карлоса
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав назвал сильнейших легионеров в истории РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА