Как сообщает источник, трансфер Арсена Захаряна из "Динамо" в "Реал Сосьедад" этим летом может не состояться. Представители полузащитника не могут договориться с боссами бело-голубых о сумме комиссионных за сделку. Они готовы отложить переход российского футболиста в другой клуб либо на полгода, либо на год, если руководители столичного клуба не удовлетворят их финансовые запросы.
Ранее стало известно о том, что полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян близок к переходу в испанский "Реал Сосьедад". Данную информацию подтверждали боссы бело-голубых. Ожидалось, что 15 или 16 августа Арсен вылетит в Сан-Себастьян, чтобы пройти медосмотр для своего трансфера. Однако сегодня выяснилось, что 20-летний Захарян вернулся к тренировкам в составе динамовцев.
Источник: Metaratings
Metaratings: переход полузащитника "Динамо" Захаряна в "Реал Сосьедад" под угрозой срыва
Трансфер полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад" находится под угрозой срыва.
Фото: ФК "Динамо"