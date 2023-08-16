– Извинений от Дзюбы не было. Журналист не принял слова, сказанные Дзюбой, как оскорбление в свой адрес. Если бы журналист посчитал себя оскорбленным, то дисквалификация была бы реальной. Артем лично не ответил на вопрос, куда грозился засунуть телефон, но ответили сотрудники "Локомотива", что это мог быть карман или шиворот. В данном случае это устоявшееся выражение.
Напомним, 12 августа 2023 года в Москве на стадионе "РЖД Арена" состоялся матч четвертого тура Российской Премьер-лиги, где местный "Локомотив" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). После той встречи журналист задал игроку "железнодорожников" Артему Дзюбе провокационный вопрос. Нападающий попросил работника СМИ не подходить к нему, а также пригрозил ему "засунуть телефон в одно место". Сегодня на очередном заседании КДК РФС оценивался субботний инцидент. По его итогам Дзюба получил 2-матчевую условную дисквалификацию, а также был оштрафован на 50 тысяч рублей. При этом санкции по отстранению от игр будут активированы, если Артем вновь поведет себя таким образом.
Источник: Sport24
Глава КДК РФС Григорьянц: Дзюба не ответил на вопрос, куда он грозился засунуть телефон журналисту
Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о дисциплинарных санкциях в отношении нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы из-за скандального инцидента с журналистом.
Фото: "Чемпионат"