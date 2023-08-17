– Уже нет сил отвечать на вопросы про Дзюбу, прекращайте. Лучше бы он вообще не возвращался в РПЛ, меньше бы шумихи было. У него на первом месте точно не футбол, — передает слова Колоскова "РБ Спорт".
Ранее нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба оказался в центре скандального эпизода после матча четвертого тура Российской Премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов". Он угрожал журналисту, который задал футболисту провокационный вопрос, что "засунет ему телефон в одно место". Вчера КДК РФС дисквалифицировал россиянина условно на два поединка РПЛ, а также оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
34-летний Артем Дзюба стал игроком московского "Локомотива" в феврале текущего года. Действующий контракт между нападающим и "железнодорожниками" истекает через год.
Колосков: лучше бы Дзюба не возвращался в РПЛ, меньше бы шумихи было
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал скандал с участием нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы и журналиста.
Фото: "Чемпионат"