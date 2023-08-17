— Были переговоры с Оздоевым? Какие? Вы понимаете, сколько он получает в своем клубе? Была информация, сколько Оздоев получает — это не "Крылья Советов". Неподъемные для клуба? Нам даже не подойти, — цитирует Осинькина Sport24.
Этим летом в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник Магомед Оздоев может продолжить карьеру в самарских "Крыльев Советов". По слухам, "волжане" были готовы платить один миллион евро в год российскому футболисту. В текущее трансферное окно Оздоев действительно покинул сменил клубную прописку. Он покинул турецкий "Фатих Карагюмрюк", перебравшись в греческий ПАОК.
Наставник "Крыльев Советов" Осинькин – на вопрос об интересе к Оздоеву: понимаете, сколько он получает в своем клубе?
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на слухи о том, что "волжане" хотели бы подписать полузащитника Магомеда Оздоева.
Фото: "Чемпионат"