По информации источника, столичный ЦСКА может приобрести хавбека "Крыльев Советов" Никиту Салтыкова. Сообщается, что московский клуб заинтересован в услугах 19-летнего российского футболиста и ведет переговоры с самарцами.
В 4 матчах текущего розыгрыша РПЛ Салтыков отличился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро. Контракт воспитанника "Чертаново" с самарским коллективом истекает летом 2025 года.
Источник: "Чемпионат"
Полузащитник "Крыльев Советов" Салтыков может перейти в ЦСКА
Вингер "Крыльев Советов" Никита Салтыков может продолжить карьеру в московском ЦСКА.
Фото: ФК "Крылья Советов"