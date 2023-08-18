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Полузащитник "Крыльев Советов" Салтыков может перейти в ЦСКА

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Вингер "Крыльев Советов" Никита Салтыков может продолжить карьеру в московском ЦСКА.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, столичный ЦСКА может приобрести хавбека "Крыльев Советов" Никиту Салтыкова. Сообщается, что московский клуб заинтересован в услугах 19-летнего российского футболиста и ведет переговоры с самарцами.

В 4 матчах текущего розыгрыша РПЛ Салтыков отличился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро. Контракт воспитанника "Чертаново" с самарским коллективом истекает летом 2025 года.

Источник: "Чемпионат"


Салтыков Крылья Советов ЦСКА Российские трансферы
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