– Не думаю, что на это нужно обращать внимание. Если к этому придет, то для этого есть руководство клуба. Все равно у нас не вечные сроки. Конечно, кто-то расшатывает, пытается со стороны это сделать. Есть маленькие собачки, которые много лают, и большие, которые слышат и не обращают внимания. Давайте мы закроем эту тему.
Ранее стало известно о том, что казанский "Рубин" может уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. Сначала об этом заявил инсайдер Иван Карпов. По его сведениям, Рашиду Маматкуловичу дали два матча на исправление ситуации. Позже агент Тимур Гурцкая сообщил о том, что 58-летнего специалиста могут уволить уже 18 августа. Однако отставка Рахимова вчера не случилась. Отметим, что накануне казанцы дома победили самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. Теперь на счету "Рубина" пять очков после пяти туров Российской Премьер-Лиги.
Источник: Sport24
Рахимов – о слухах об отставке из "Рубина": есть маленькие собачки, которые много лают
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал слухи о том, что его могут уволить из команды.
Фото: "Чемпионат"