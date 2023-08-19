Как сообщает источник, ЦСКА ожидает, что футболист "Леона" Виктор Давила сможет присоединиться к команде перед игрой шестого тура РПЛ с "Оренбургом". Данная встреча пройдет 25 августа. Отмечается, что нападающий может попасть в заявку "армейцев" на этот матч.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий Виктор Давила получил деньги от московского ЦСКА. Теперь 25-летний чилиец должен разорвать действующее соглашение мексиканским "Леоном", а затем подписать контракт с "армейцами" в статусе свободного агента.
Источник: Metaratings
Metaratings: ЦСКА ожидает, что нападающий Давила прибудет в команду к матчу с "Оренбургом"
Московский ЦСКА ожидает, что нападающий мексиканского "Леона" Виктор Давила прибудет в их расположение к игре 6-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Фото: Getty Images