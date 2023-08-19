"Рахимов" – о трансферах "Рубина": мы в процессе. Все об этом думаем

Рашид Рахимов, главный тренер казанского "Рубина", намекнул на то, что клуб из Татарстана может подписать еще нескольких футболистов в текущее трансферное окно.

Фото: РИА Новости





В текущее трансферное окно казанский "



После пяти туров Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" имеет в собственном активе пять набранных баллов. Коллектив Рашида Рахимова занимает промежуточное 10 место в турнирной таблице. Свой следующий поединок в РПЛ казанцы проведут 26 августа. Они дома сразятся с московским " — Все мы об этом думаем, и руководство думает об этом. Мы в процессе. Надеемся, что у нас получится, — передает слова Рахимова "Матч ТВ" В текущее трансферное окно казанский " Рубин " подписал следующих футболистов: Мацей Рыбус, Игор Вуячич, Мирлинд Даку, Угочукву Иву и Артем Исмагилов (аренда).После пяти туров Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" имеет в собственном активе пять набранных баллов. Коллектив Рашида Рахимова занимает промежуточное 10 место в турнирной таблице. Свой следующий поединок в РПЛ казанцы проведут 26 августа. Они дома сразятся с московским " Динамо ".