"Трансфер Давилы в ЦСКА — это вопрос нескольких дней", — сказал Фернандес.
25-летний Давила выступает за "Леон" с конца 2020 года. В четырёх матчах нынешнего сезона у нападающего одна результативная передача. Всего в 106 матчах за команду у футболиста 33 гола и 13 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в декабре 2024 года.
Источник: Sport24.
Спортдир "Леона": трансфер Давилы в ЦСКА — это вопрос нескольких дней
Спортивный директор мексиканского "Леона" Родриго Фернандес рассказал, что в ближайшие дни нападающий Виктор Давила завершит свой переход в московский ЦСКА.
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