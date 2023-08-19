"Без понятия, когда ждать Осипенко. Уже говорил, что он выбыл надолго. Конкретные сроки говорить не буду", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Максим Осипенко, играющий на позиции центрального защитника, пропустил три последних матча "Ростова" из-за мышечной травмы. В этом сезоне он принял участие в двух матчах российской Премьер-лиги и забил один гол. Всего в активе 29-летнего футболиста 105 игр за ростовчан, в которых защитник оформил 10+2 по системе гол плюс пас.
Карпин: без понятия, когда ждать Осипенко. Он выбыл надолго
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился информацией о сроках возвращения в строй после травмы защитника Максима Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"