– Игра была до красной карточки. Здесь сложно играть. "Факел" хорошо действует дома при своих болельщиках. Пропустили мяч и начали раскрываться. Главное, что все живы и здоровы. В первом тайме игра не устраивала, была зажатость. Во втором начали играть в атаку, у "Факела" начались проблемы. Не справились в том моменте, который привел к голу.
Сегодня, 20 августа 2023 года, нижегородский "Пари НН" провел гостевой матч против воронежского "Факела" в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу хозяев поля. Отметим, что оба мяча подопечные Сергея Юрана пропустили после удаления (на 56 минуте у команды из Нижнего Новгорода красную карточку получил защитник Виктор Александров).
После пяти туров чемпионата России по футболу "Пари НН" имеет на своем счету четыре балла. Коллектив Юрана занимает 13 место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер "Пари НН" Юран – о поражении от "Факела": игра была до красной карточки
Главный тренер нижегородского "Пари НН" Сергей Юран прокомментировал поражение своей команды от воронежского "Факела" (0:2) в поединке пятого тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"