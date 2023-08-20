– Класс иностранцев "Зенита" сделал разницу в этой игре. Вендел гулял непонятно где, а потом вышел и решил исход встречи. Думаю, "Зенит" был лучше в этом матче. Но хочется сказать спасибо Карасеву, который внес интригу в эту игру. Такие пенальти нельзя назначать – за это его нужно дисквалифицировать. Такие пенальти – просто ужас! Думаю, был бы Малком, счет был бы гораздо крупнее. "Спартак" по делу проиграл. Моментов не было у них, – цитирует 54-летнего специалиста "РБ Спорт".
20 августа "Зенит" в гостях нанес поражение "Спартаку" в центральном матче 5-го тура РПЛ со счетом 3:1. Дублем отметился полузащитник "сине-бело-голубых" Вендел. Во втором тайме нападающий "красно-белых" Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Вильмара Барриоса в своей штрафной площади на 75-й минуты.
Отметим, что бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов также поддержал решение Карасева указать на "точку" в данном эпизоде. В компенсированное время вышедший на замену форвард "Зенита" Матео Кассьерра поставил победную точку - 3:1. По итогам пяти туров РПЛ "Зенит" набрал 10 очков и поднялся на 4-е место в таблице. "Спартак" с 9 очками опустился на шестую строчку в чемпионате России.
После игры главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль раскритиковал решение Карасева показать желтую карточку полузащитнику Михаилу Игнатову. Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, поддержала точку зрения 34-летнего испанца. Она предъявила ему претензии в том, что рефери не давал бороться и охарактеризовала трактовку единоборств как "уровень для плюшевых зайчиков".
Мостовой: судья Карасев внес интригу в эту игру. За такие пенальти его нужно дисквалифицировать, это просто ужас!
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой подверг критике работу судьи Сергея Карасева на центральном матче 5-го тура РПЛ между "красно-белыми" и "Зенитом" (1:3).
Фото: "Чемпионат"