"Интерес "Спартака"? Я ничего не знаю об этом. Сейчас я на сто процентов сфокусирован на "Краснодаре". Этот сезон я закончу здесь", — сказал Батчи.
25-летний Батчи выступает за "Краснодар" с сентября 2022 года. Российский клуб заплатил за его трансфер 1,5 миллиона евро (данные Transfermarkt). В нынешнем сезоне Батчи в шести матчах забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Источник: "РБ Спорт".
Батчи: интерес "Спартака"? Ничего не знаю, этот сезон закончу в "Краснодаре"
Полузащитник "Краснодара" Жоау Батчи признался, что ничего не знает об интересе со стороны московского "Спартака".
Фото: ФК "Краснодар"