– Конечно, "Зенит" вчера был сильнее, чем "Спартак". Мне кажется, что москвичи сильно отстают от "Зенита" по уровню футболистов. У них там только Квинси Промес есть. За "Зенитом" очень трудно угнаться. Если говорить по судейству, мне кажется, оно было нормальным.
Вчера, 20 августа 2023 года, московский "Спартак" дома, на родной для себя "Открытие Банк Арене", сыграл против петербургского "Зенита". Данная встреча стала главным событием пятого тура Российской Премьер-лиги. Красно-белые потерпели поражение от сине-бело-голубых со счетом 1:3.
Петербургский "Зенит" благодаря результату в игре с московским "Спартаком" сумел заработать десять очков. Он забрался на четвертое место в турнирной таблице. Московский "Спартак" остался с девятью баллами. Красно-белые идут на шестой строчке.
Источник: РИА Новости
Смородская: "Зенит" был сильнее "Спартака". Мне кажется, москвичи сильно отстают от петербуржцев по уровню футболистов
Бывший президент московского "Локомотив" Ольга Смородская высказалась о поражении столичного "Спартака" от петербургского "Зенита" в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"