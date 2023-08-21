Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
19:24
НефтехимикНе начат
П1 1.9X 3.4П2 4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
АрсеналНе начат
П1 4.7X 3.85П2 1.81

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
20:00
СевильяНе начат
П1 3.45X 3.1П2 2.41
Гранада
22:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.7X 3.15П2 2.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
19:30
КальяриНе начат
П1 1.62X 3.9П2 6
Болонья
21:45
МиланНе начат
П1 4.1X 3.7П2 1.99
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Бистровича – о будущем футболиста: рассчитываем, что Федотов предоставит Кристияну шанс

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"
– Бистрович в ближайшее время будет тренироваться без ограничений. Его будущее пока под вопросом, но мы рассчитываем, что Владимир Федотов предоставит ему шанс показать себя. Есть ли проблемы с адаптацией? Нет.

Ранее стало известно о том, что полузащитник Кристиян Бистрович перенес операцию и вернулся в расположение московского ЦСКА. Сейчас хорват проходит процесс восстановления.

25-летний Кристиян Бистрович имеет действующее соглашение с московским ЦСКА до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне хорватский футболист не выступал в составе красно-синих. Сначала он играл на правах аренды за итальянский "Лечче", а затем – за голландскую "Фортуну Ситтард". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорвата в 2,50 млн евро.

Источник: Sport24


ЦСКА Бистрович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится