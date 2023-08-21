– Бистрович в ближайшее время будет тренироваться без ограничений. Его будущее пока под вопросом, но мы рассчитываем, что Владимир Федотов предоставит ему шанс показать себя. Есть ли проблемы с адаптацией? Нет.
Ранее стало известно о том, что полузащитник Кристиян Бистрович перенес операцию и вернулся в расположение московского ЦСКА. Сейчас хорват проходит процесс восстановления.
25-летний Кристиян Бистрович имеет действующее соглашение с московским ЦСКА до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне хорватский футболист не выступал в составе красно-синих. Сначала он играл на правах аренды за итальянский "Лечче", а затем – за голландскую "Фортуну Ситтард". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорвата в 2,50 млн евро.
Источник: Sport24
Агент Бистровича – о будущем футболиста: рассчитываем, что Федотов предоставит Кристияну шанс
Футбольный агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"