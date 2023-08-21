– Я слишком стар для продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Вряд ли на меня выйдут с предложением, — передает слова Кержакова "РБ Спорт".
36-летний Михаил Кержаков является воспитанником петербургского "Зенита". Действующее соглашение российского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 500 тысяч евро.
Отметим, что ранее из петербургского "Зенита" в чемпионат Саудовской Аравии уехал нападающий Малком. Бразильский игрок за 60 миллионов евро перешел в "Аль-Хиляль".
Вратарь "Зенита" Кержаков – о возможном переходе саудовский клуб: я слишком стар для этого
Голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков ответил на вопрос о том, готов ли он принять предложение от клуба из Саудовский Аравии.
Фото: ФК "Зенит"