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Давила – о скором переходе в ЦСКА: приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание

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Нападающий мексиканского "Леона" Виктор Давила высказался о своем скором переходе в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
— Решение было сделано очень быстро и оно не было трудным. Как только ЦСКА обратил на меня внимание, я очень заинтересовался. Мне приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание, – передает слова Давилы Sport24.

Сегодня пресс-служба московского ЦСКА сообщила о том, что Виктор Давила прибыл в Россию. Сейчас проходит операция по выкупу его контракта у мексиканского "Леона". Как только данная процедура завершится, чилийский нападающий подпишет трудовой договор с "армейцами".

Форварду Виктору Давиле 25 лет. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5,5 миллионов евро. Действующий контракт чилийца с мексиканским "Леоном" рассчитан до декабря 2024 года.


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