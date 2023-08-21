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Зарема Салихова: хочется отметить Соболева за пределами поля. Он не бросается на журналистов, не грубит

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Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на заявление нападающего "красно-белых" Александра Соболева после поражения в домашнем матче 5-го тура РПЛ от "Зенита" (1:3).
Фото: ФК "Спартак"
26-летний форвард признал, что его команда играла безвольно против действующего чемпиона страны и призвал футболистов обсудить ситуацию с тренерским штабом на внутреннем собрании.

– Хочется отметить Александра Соболева за пределами поля. Он искренне отвечает на неудобные, неприятные и провокационные вопросы, обозначает проблемы и предлагает решение, а не бросается на журналистов, не грубит, – цитирует Салихову Metaratings.

Соболев принял участие в 4 матчах текущего розыгрыша РПЛ за "Спартак", забив 2 гола и дважды ассистировав партнерам.

20 августа "Зенит" нанес поражение "Спартаку" в выездном матче 5-го тура чемпионата России со счетом 3:1 и обошел "красно-белых" в таблице РПЛ. В составе гостей дублем отметился полузащитник Вендел, пропустивший всю предсезонную подготовку своей команды и стартовые игры Премьер-Лиги. Автором третьего гола стал колумбийский нападающий Матео Кассьерра в компенсированное время. У "Спартака" отличился форвард Александр Соболев, реализовавший пенальти.

На пресс-конференции главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль остался недоволен работой Сергея Карасева. 34-летний испанский специалист раскритиковал судью за то, что тот показал желтую карточку полузащитнику хозяев Михаилу Игнатову на 10-й минуте, что якобы не позволило футболистам "Спартака" оказывать давление на соперника в оставшееся время игры.


Спартак Соболев Салихова
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