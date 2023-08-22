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Радченко: Абаскаль — главный виновник поражения от "Зенита". Разочаровался в его компетенции после комментариев

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Бывший футболист Дмитрий Радченко признался, что разочаровался в компетенции главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля после матча с "Зенитом" (1:3) в 5-м туре РПЛ.
Фото: личный архив
"Абаскаль — главный виновник поражения "Спартака"? Да, а после его послематчевых комментариев, где он сказал, что схема в первом тайме работала, я вообще разочаровался в его компетенции... Мне показалось, что в этой игре даже на лицах игроков "Спартака" читалось недоумение — они не понимали этого плана на игру в таком принципиальном матче", — сказал Радченко.

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль на матч с "Зенитом" принял решение сыграть по новой схеме, однако она не оправдала себя, и его команда проиграла. "Спартак" не может победить "Зенит" в РПЛ на протяжении 11 матчей. Действующий чемпион России поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы с 10-ю очками, "Спартак" (9) — опустился на шестую строчку.

В следующем туре "Спартаку" предстоит сыграть дома с "Ахматом" (26 августа), а "Зенит" в этот день сыграет в Санкт-Петербурге с "Уралом".

Источник: "РБ Спорт".


Радченко Абаскаль Зенит Спартак
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