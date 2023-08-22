"Нет ли у меня травмы? В "Зените" не "мягкие игрушки" играют и работают", — сказал Медведев.
Напомним, "Зенит" обыграл "Спартак" в выездном матче чемпионата России. Эта победа стала для команды Сергея Семака второй подряд, и помогла подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы.
Источник: "РБ Спорт".
Медведев — о своем падении: в "Зените" не "мягкие игрушки" играют и работают
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что не получил травму после падения перед матчем команды со "Спартаком" (3:1) в 5-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"