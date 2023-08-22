"Надеюсь, что "Динамо" наконец-то сможет выстрелить и будет биться за титул, но тоже сомневаюсь. Их проклял тренер, который выиграл еврокубок много лет назад. Они убрали этого тренера и тот сказал, что "Динамо" никогда не выиграет", — сказал Божович.
"Динамо" в пяти матчах чемпионата России нынешнего сезона набрало 10 очков и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующих "Краснодара" и "Урала" на три очка. В следующем матче команда Марцела Лички сыграет на выезде с казанским "Рубином" (26 августа), а 29 числа в матче Кубка России сыграет со "Спартаком" на "Открытие Банк Арене".
Источник: Metaratings.
Божович: надеюсь, "Динамо" будет биться за чемпионство, но их проклял тренер, выигравший еврокубок много лет назад
Бывший главный тренер "Динамо" Миодраг Божович надеется, что московская команда сможет побороться за чемпионство.
Фото: СЭ