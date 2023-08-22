– Когда к тебе постоянно подходят, что-то говорят, подначивают, тянут время, конечно, это сбивает проигрывающую команду. Но такое поведение – часть игры. Нам еще такому учиться и учиться. Бразильцы в "Зените" добиваются результата, делают все для победы. Для их команды это нормально. Нам тоже нужно начать себя вести так же. Таким качествам нам надо учиться, – цитирует Умярова "СЭ".
20 августа "Зенит" на выезде одержал победу над "Спартаком" со счетом 3:1 в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Три очка команде Сергея Семака принесли два мяча бразильца Вендела и гол в добавленное ко второму тайму время колумбийца Матео Кассьерры. Автором единственного гола у "Спартака" стал форвард Александр Соболев, реализовавший 11-метровый удар. Сергей Карасев назначил пенальти после просмотра видеоповтора за игру рукой в своей штрафной площади со стороны полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса.
Умяров – о затяжке времени бразильцами "Зенита": для их команды это нормально
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказал мнение, что футболистам московской команды следует взять пример с легионеров "Зенита" и научиться затягивать время в нужный момент.
Фото: ФК "Спартак"