– Не готов посетить их шоу. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол. И ничего позитивного оно не несет.
Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба и бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий имеют совместное шоу на YouTube, которое носит название "Ну, так нельзя". Форвард и тренер считаются ведущими данной программы. Ее гостями являются футбольные личности. Отметим, что шоу носит сугубо развлекательный характер.
Источник: РИА Новости
Тренер "Акрона" Калешин – о шоу Дзюбы и Слуцкого: ничего позитивного оно не несет
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Евгений Калешин высказался о шоу известного российского специалиста Леонида Слуцкого и нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Балтика"