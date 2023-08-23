Тренер "Акрона" Калешин – о шоу Дзюбы и Слуцкого: ничего позитивного оно не несет

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Главный тренер тольяттинского "Акрона" Евгений Калешин высказался о шоу известного российского специалиста Леонида Слуцкого и нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Балтика"
– Не готов посетить их шоу. Не хочу никого осуждать, но развлекательное шоу Слуцкого, где используется ненормативная лексика, это не про футбол. И ничего позитивного оно не несет.

Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба и бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий имеют совместное шоу на YouTube, которое носит название "Ну, так нельзя". Форвард и тренер считаются ведущими данной программы. Ее гостями являются футбольные личности. Отметим, что шоу носит сугубо развлекательный характер.

Источник: РИА Новости


Калешин Акрон Локомотив Дзюба Слуцк
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