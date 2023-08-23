Как сообщает источник, "Родина" договорилась со "Спартаком" об аренде полузащитника Константина Шильцова. Отмечается, что переговоры между московскими клубами продолжались более двух месяцев. И теперь они наконец пришли к компромиссу. Шильцов будет выступать за "Родину" в сезоне 2023-2024. При этом команда Первой лиги будет иметь право на выкуп Константина.
21-летний Шильцов имеет действующее соглашение с московским "Спартаком" до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Константина в 400 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Родина" арендует полузащитника "Спартака" Шильцова
Полузащитник московского "Спартака" Константин Шильцов проведет сезон 2023-2024 в столичной "Родине" на правах арендного соглашения.
Фото: ФК "Спартак"