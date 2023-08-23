– Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Надеемся, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг. Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться. Или клубные, или национальные команды. Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдет в этом году, – цитирует Дюкова "РБ Спорт".
Зимой прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили все отечественные команды и клубы от выступлений в официальных международных соревнованиях. Такой шаг был вызван сложившейся геополитической обстановкой и начавшейся специальной военной операцией РФ на территории Украины. В настоящее время российские клубы лишены возможности отбираться и участвовать в еврокубках по спортивному принципу. Сборная России не играет в квалификации Евро-2024 и вынуждена ограничиваться товарищескими матчами.
Дюков – о возможном возвращении российского футбола в УЕФА: будем надеяться, что-то произойдет в этом году
Президент РФС Александр Дюков высказал предположение о возможном возвращении отечественных клубов и команд в официальные международные соревнования под эгидами УЕФА и ФИФА.
Фото: РФС